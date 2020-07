So viel verdienen Controller 2020

An diesen Gehältern dürfte sich in nächster Zeit erst einmal nichts ändern, denn die Folgen der Coronakrise auf die Verdienstmöglichkeiten machen sich erst nachgelagert bemerkbar. Die Krise hat aber bereits jetzt Auswirkungen auf das Aufgabenportfolio von Controllern: Corona-bedingt sind zahlreiche Controller nur noch für die Ausgabensteuerung zuständig, wie FINANCE-Blogger Niels Dechow in seinem Blog „Controlling 2025“ diagnostiziert. Sein Vorschlag: Controller sollten jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die aktuelle Krisensituation nutzen, um sich bei unternehmerischen und strategischen Fragen stärker einzubringen.



Dem stimmt auch Gehaltsexperte Nils Rauschen von der Personalberatung Michael Page zu: „Finanzer – darunter auch die Controller – müssen jetzt in der Krise kreativ werden: Sie müssen sich fragen, wie Kosten eingespart werden können, wo neue und bessere Absatzwege liegen oder welche prozessrelevanten Tools die Arbeit in der Finanzabteilung erleichtern.“ Gerade jetzt hätten auch Finanzer bedingt durch die Arbeit von zuhause aus mehr Zeit, um neue Projekte anzustoßen.