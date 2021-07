Der Frankfurter Finanzdistrikt stand in Zeiten von Home Office sichtbar still – doch im Hintergrund werkelten die Vorstände diverser Häuser fleißig an ihrer Strategie. Auch wenn der Insolvenz-Tsunami in der Unternehmenslandschaft dank staatlicher Hilfen bislang ausblieb, wurde die Corona -Pandemie zum Lackmustest für die Finanzindustrie. Banken haben ihre Pläne massiv hinterfragt, sie wollen nicht profitable Geschäftsfelder einstellen oder verkaufen und Filialen schließen. Commerzbank, HSBC, BayernLB, Deutsche Bank – die Liste ließe sich problemlos fortführen.