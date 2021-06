Paukenschlag bei Deloitte: Wie FINANCE erfahren hat, löst das Big-Four-Haus die Service Line Analytics im Financial Advisory überraschend auf. Betroffen von der Auflösung sind rund 160 Deloitte-Mitarbeiter, die nun auf andere Services Lines innerhalb des Financial Advisory aufgeteilt werden sollen. Deloitte bestätigte die Information auf Nachfrage von FINANCE. Die Umstrukturierung bei dem Big-Four-Haus steht dabei in einem größeren Kontext.