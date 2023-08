Der Erfolg von xP&A: Wie das Finanzteam zum strategischen Partner wird und die Geschäftsergebnisse verbessert

Die Zeit im stillen Backoffice ist für Finanzplanungsteams (FP&A) endgültig vorbei. In zahlreichen Unternehmen gehen Planungsteams zunehmend von statischen Backoffice-Aufgaben in eine strategische und geschäftspartnerorientierte Rolle über.

Der Grund für dieses Entstehen und Übernehmen der neuen Rolle? Außergewöhnliche Herausforderungen, wie das Aufkommen neuer digitaler Geschäftsmodelle und aktuelle wirtschaftliche Unsicherheiten, die eine schnelle Reaktion erfordern. Antworten, die sich nur finden lassen, wenn FP&A Teams den Wandel in Richtung xP&A (eXtendend Planning & Analysis) schaffen.

Das Marktforschungsinstitut Gartner beschreibt in einer Studie von 2021 xP&A als „die Evolution der Planung, die Finanz- und Betriebsplanung auf einer einzigen kompatiblen Plattform vereint“. (Gartner Market Guide for Cloud eXtended Planning & Analysis Solutions 2021)

Es reicht jedoch nicht aus, nur die Aufgaben der Finanzteams neu zu definieren. Um sich mit xP&A Wettbewerbsvorteile zu verschaffen,müssen Unternehmen intern die Weichen stellen, um eine funktionsübergreifende, kollaborative, agile und präzise Planung zu ermöglichen. Kurz gesagt: xP&A führt die Finanzergebnisse eines Unternehmens zusammen und vereinheitlicht die Finanz- und Betriebsplanung. Dafür sprechen gute Gründe, wie der Erfolg von KLM zeigt.

xP&A in der Praxis: KLM navigiert sicher durch unruhige Zeiten

Als Fluggesellschaft wurde KLM während der Pandemie schwer getroffen, und die Reisebranche kämpft noch immer mit den Folgen, während sich mit steigenden Kraftstoffpreisen, Arbeitskräftemangel und einer erhöhten Nachfrage weitere Herausforderungen abzeichnen.

Um sicher durch diese Zeiten zu navigieren, muss KLM bis ins kleinste Detail wissen, ob sämtliche Unternehmensbereiche profitabel arbeiten und sich einzelne Flugrouten als rentabel erweisen. Fragen, die nur das Finanzteam beantworten kann. Gesucht wurde ein Ort, an dem sämtliche Daten zusammengetragen werden können und KLM entschied sich für die Implementierung einer xP&A Plattform.

Mit diesem Schritt wurde das Finanzteam von KLM zum strategischen Berater aller anderen Unternehmensbereiche und in der Lage war, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem es die Kosten bis auf die unterste Detailebene analysierte. Mit diesen detaillierten Einblicken und Datenanalysen kann KLM auch in schwierigen Zeiten sämtliche Unternehmensbereiche optimal steuern und sie mit Informationen versorgen, auf die sie zuvor keinen Zugriff hatten.

xP&A: Umdenken in der Finanzplanung für mehr Effizienz und Erfolg

KLM erkannte, dass die „Grenzen“ zwischen Betriebs- und Finanzplanung überwunden werden können. Dementsprechend müssen sich Unternehmen im Klaren sein, dass in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten eine nahtlose Integration von Betriebs- und Finanzplanung von entscheidender Bedeutung ist, um das Ausmaß der Unsicherheit im heutigen Geschäftsklima zu bewältigen.

Denn wie KLM zeigt, benötigen Unternehmen umfassende Kenntnisse über die Rentabilität ihrer einzelnen Bereiche bis ins kleinste Detail. Dies erfordert letztlich eine integrierte Plattform, die Informationen aus allen Bereichen zusammenführt und es dem Finanzteam als strategischen Partner ermöglicht, mit xP&A die Planung aller Unternehmensbereiche direkt mit der Finanzplanung abzustimmen.

xP&A: Erfolgreich mit einer Quelle für alle Daten

Um wie KLM betrieblichen Herausforderungen entgegenzuwirken, setzen Finanzteams zunehmend auf den xP&A Ansatz. Dazu arbeiten Finanzteams mit externen Partnern zusammen, die ihnen Lösungen zur Umsetzung des xP&A Ansatzes bereitstellen. Um einer fragmentierten Softwarelandschaft entgegenzuwirken, betont Gartner in der Studie, dass der xP&A Ansatz vor allem in der Zusammenarbeit mit einem externen Anbieter zum Ausdruck kommt.

Hindernisse

Trotz der eindeutigen Vorteile, die sich aus der Zusammenführung der gesamten Unternehmensplanung in einem kohärenten und kontinuierlichen Prozess ergeben, sehen sich Finanzteams bei der Implementierung mit einigen Hindernissen konfrontiert.

Häufig stehen Datensilos und eine fragmentierte Softwarelandschaft der einheitlichen Zusammenführung im Weg. Eine nachträgliche Zusammenführung aller Informationen aus diesen Prozessen lässt die finanziellen Belastungen ebenfalls ansteigen. Ganz zu schweigen von der Gefahr einer schlechten und inkonsistenten Datenqualität.

Fünf Schlüsselfaktoren für die richtige xP&A-Plattform

Datenmanagement & Qualität

Sichere Entscheidungen lassen sich kaum auf Basis einer unzureichenden Datenqualität treffen. Eine geeignete xP&A-Plattform sollte problemlos verschiedene Datenströme aufnehmen können. Sie sollte bereits beim Zusammenführen die Daten validieren und zertifizieren, um eine durchgängige Datenqualität zu gewährleisten.

Finanzintelligenz

Wenn eine xP&A-Plattform Tabellenkalkulationen und Siloprojekte ersetzen soll, sollte sie über eine integrierte Finanzintelligenz verfügen und verstehen, was die Daten über die Finanz- und Geschäftsleistung eines Unternehmens aussagen.

Ein Datenmodell

Unternehmen wachsen und neue Anforderungen erfordern flexible Reaktionen. Anstatt in eine fragmentiertes Software-Landschaft zurückzufallen, fördert eine adäquate xP&A-Plattform die Erweiterung um zusätzliche Aufgaben, die bei der ursprünglichen Konfiguration noch nicht erforderlich waren und führt neue Datenströme reibungslos in ihr bereits bestehendes Datenmodell hinzu.

Analytische Dienstleistungen und KI-Dienste

Vom xP&A Ansatz versprechen sich Finanzteams wertvolle Zeit für das Wesentliche, während eine einheitliche Datenplattform zeitaufwändige Arbeiten wie den Datenabgleich übernimmt. Eine mit fortschrittlichen Analysetools ausgestattete xP&A-Plattform liefert wertvolle Erkenntnisse für bessere Entscheidungen. Gleichzeitig ist für das volle Potenzial des xP&A-Ansatzes der Einsatz leistungsstarker KI-Dienste unerlässlich. Durch maschinelles Lernen überwindet KI Barrieren zwischen den Unternehmensbereichen und bietet Finanzteams neue Gelegenheit für Datenanalyse und Prognose.

Skalierbarkeit

In wirtschaftlich turbulenten Zeiten ist es entscheidend, dass Finanzteams schnell reagieren können. Eine xP&A-Plattform, die skalierbar ist, bietet Unternehmen die Flexibilität, ihre xP&A-Plattform an sich ändernde Anforderungen anzupassen. Per Softwareskalierung stehen Erweiterungen der Plattform zur Verfügung, die eine Vielzahl von Aufgaben abdecken und Finanzteams ermöglichen, effektiv Antworten auf neue Anforderungen zu finden.

Ausblick

Gemäß Gartner werden bis 2024 70% der neuen Finanzplanungsprojekte als erweiterte Planungs- und Analyseprojekten (xP&A) durchgeführt. Finanzteams beschränken sich nicht mehr auf den traditionellen Finanzbereich, sondern stellen ihr Fachwissen auch anderen Bereichen des Unternehmens zur Verfügung. Unternehmen erkennen zunehmend die Möglichkeiten, mit xP&A umfassendere Einblicke in ihre zu erhalten und durch eine optimierte Analyse verschiedener Datentypen die Rentabilität aller Unternehmensbereiche zu steigern.