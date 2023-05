Mezzanine Kapital als Wachstumsbeschleuniger

In Deutschland wie in Österreich sind Familienunternehmen oftmals über thesaurierte Gewinne und Bankkredite finanziert. Eine hohe Fremdfinanzierungsquote kann jedoch zu Limitation führen, etwa wenn kein frisches Fremdkapital für Wachstumsphasen zur Verfügung steht. Hier stellt Mezzanine Kapital eine attraktive Alternative für mittelständische Unternehmen dar: Während alle Anteile im Gesellschafterkreis bleiben, wird das zugeschossene Vermögen dennoch als Eigenkapital angesehen und erhöht im Normalfall die Bonität des Unternehmens. Neben Nachfolgelösungen, Owner Buy Outs (Veränderungen im Gesellschafterkreis) und Carve Outs unterstützt die Invest Unternehmensbeteiligung AG (Invest AG) Unternehmen bei Wachstumsfinanzierungen mit eigenkapitalähnlichem Mezzanine Kapital, einer hybriden Form zwischen Eigen- und Fremdkapital.

Die Vorteile von Mezzanine Kapital

Gerade in jenen Unternehmensphasen, in denen hohe Investitionen anfallen, ist eine Finanzierung über Mezzanine Kapital in vielerlei Hinsicht lohnend. Insbesondere bei Familienunternehmen, wenn die Anteile auch im Kreise der Familie bleiben sollen, ist die Aufnahme von Mezzanine Kapital besonders attraktiv, da es zu keiner Anteilsverwässerung auf der Gesellschafterebene führt. Des Weiteren zeichnet sich Mezzanine Kapital dadurch aus, dass es dem Unternehmen direkt zur Verfügung gestellt wird. Das einwerbende Unternehmen muss hierbei keine Sicherheiten stellen. Mezzanine Kapital kann beispielsweise durch Cashflows auf Ebene des Unternehmens zurückgeführt werden und/oder kann nach der Umsetzung der Wachstumsschritte durch Bankfinanzierungen refinanziert werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Equity Mezzanine Kapital von Banken als Eigenkapital angesehen wird. Dadurch erhöht eine Mezzanine Kapitalaufnahme für gewöhnlich neben der erwähnten Bonität auch das Rating des Unternehmens.

Vorteile von Mezzanine Kapital im Überblick

Keine Anteilsverwässerung auf Ebene der Gesellschafter

Keine Sicherheiten notwendig

Rückführung durch Unternehmens-Cashflows

Erhöhung der Eigenkapitalquote mittels Equity Mezzanine Kapital

Die Ausgestaltung von Mezzanine Kapital und ihre Anwendungsbereiche

Die Ausgestaltung von Mezzanine Kapital (Laufzeit, Zins und Tilgungsprofil) wird auf das jeweilige Unternehmen individuell zugeschnitten bzw. angepasst und ist eine der flexibelsten Finanzierungsarten. Die Laufzeit beträgt in der Regel vier bis zehn Jahre und die Vergütung besteht gewöhnlich aus einem fixen und einem variablen Teil. Die variable Komponente, auch Equity Kicker genannt, ist meist an die Unternehmensentwicklung gekoppelt. Die Invest AG stellt Unternehmen Mezzanine Kapital zwischen 2 und 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Durch eine Vielzahl an begleiteten Projekten und der damit aufgebauten Expertise identifiziert die Invest AG drei Ausgangssituationen, in denen eigenkapitalähnliches Mezzanine Kapital wirtschaftlich besonders sinnvoll eingesetzt werden kann:

1. Akquisitionsfinanzierung

Familienunternehmen, die eine Firmenübernahme planen, benötigen für die Finanzierung des Kaufpreises, neben einer Bankfinanzierung, einen Eigenkapital-Finanzierungsbaustein auf Zeit. Um das Risiko in einem vertretbaren Ausmaß zu halten, sollte eine Akquisition nicht nur mit Fremdkapital durchgeführt werden. Ein Eigenkapitalbaustein (geduldigeres Kapital) in Form von Mezzanine Kapital kann daher intelligent eingesetzt werden, um eine konservative Finanzierungsstruktur beizubehalten.

2. Erweiterungsinvestitionen / Sprunginvestitionen

Auch Familienunternehmen, die vor einer großen Investitionsentscheidung stehen, können von einem langfristigen und geduldigeren Eigenkapitalbaustein profitieren. Ist die Finanzierung „auf Kante genäht“ und damit sehr knapp bemessen, wird die Beimischung von Mezzanine Kapital empfohlen, um das Risiko der Investition zu minimieren.

3. Steigender Working Capital Bedarf

Die dritte Situation bilden Unternehmen, die in den letzten Jahren starke Wachstumsraten verzeichneten und den bisherigen Finanzierungsbedarf durch Fremdkapital decken konnten. Wenn diese eine weitere Ausweitung der Fremdkapitallinien planen, wird seitens der Fremdkapitalgeber oftmals frisches Eigenkapital gefordert. Hier dient Mezzanine Kapital als Hebel für weiteres Wachstum.

Referenzen

roadsurfer, München, DE

Bei roadsurfer handelt es sich um den führenden Outdoor-Travel-Experten Europas, der im Bereich der Vermietung von Campervans tätig ist. Um das weitere Wachstum (Expansion) zu ermöglichen, unterstützte die Invest AG roadsurfer mit eigenkapitalähnlichem Mezzanine Kapital.

Link: roadsurfer — Invest AG

Melecs, Wien, AT

Melecs ist der größte unabhängige österreichische Elektronikfertigungs-Dienstleister und -Entwickler (EMS). Melecs beschäftigt global rund 1800 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro. Das Unternehmen stand vor wichtigen Investitionsentscheidungen, um den steigenden Bedarf seiner Kunden gerecht zu werden. Aus diesem Grund beschloss das Management, eigenkapitalähnliches Mezzanine Kapital von der Invest AG einzuwerben.

Link: Melecs — Invest AG

Kontaktmöglichkeit

Die Mitarbeiter der Invest AG stehen für unverbindliche Gespräche jederzeit zur Verfügung. Diskretion und Vertraulichkeit stehen im Mittelpunkt der Gespräche. Seit 1994 versteht sich die Invest AG als Mittelstandspartner für Familienunternehmen. Dabei vertrauten bereits mehr als 200 Unternehmen in Deutschland und Österreich der Invest AG rund um das Thema Eigenkapital bzw. Mezzanine Kapital.

Ansprechpartner: