Panalpina-CFO Robert Erni geht zu Dachser

Im Januar 2021 übernimmt Eling dann den Chefsessel von CEO Bernhard Simon, der an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln wird. Ab nächstem Jahr wird das Familienunternehmen Dachser dann also von zwei Finanzexperten geführt. Komplettiert wird das neue Management von COO Alexander Tonn, der auf den ebenfalls in den Verwaltungsrat wechselnden Michael Schilling folgt, sowie von Chief Development Officer Stefan Hohm.