Komplexer Übernahmeversuch auf Tele Columbus

M&A-Deal in der Telekom-Branche: Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), der Infrastruktur-Arm der US-Bank, will Tele Columbus übernehmen. Über das Investment-Vehikel Kublai bieten die US-Amerikaner im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 3,25 Euro je Tele-Columbus-Aktie, was einer Prämie von 37,5 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate entspricht. Tele Columbus wird bei der Transaktion mit 1,83 Milliarden Euro bewertet, der Eigenkapitalanteil beläuft sich auf 415 Millionen Euro. Die Bewertung entspricht einem Ebitda-Multiple von 8,1x. Bofa Securities und Kirkland & Ellis beraten Tele Columbus bei der Transaktion.



Voraussichtlich ab Ende Januar/Anfang Februar können Tele-Columbus-Aktionäre ihre Papiere andienen, die Mindestannahmeschwelle liegt bei 50 Prozent. Diese zu erreichen, dürfte für MSIP nicht schwer werden: Ankeraktionär United Internet hat bereits zugesagt, seinen Anteil von 29,9 Prozent anzudienen, ebenfalls der zweite Großaktionär Rocket Internet, der mit 13,36 Prozent an Tele Columbus beteiligt ist.



Somit fehlen nur noch knapp 7 Prozent, die Morgan Stanley bei den verbleibenden Aktionären einsammeln muss. Darunter befinden sich Union Investment (5,9 Prozent) und der belgische Private-Equity-Investor 3D (3,4 Prozent). Der Streubesitz liegt bei über 47 Prozent.



Zudem haben die wichtigsten Kreditgeber bereits zugesichert, dass sie ihre Change of Control-Klausel nicht ausüben werden. Ziel der Tele-Columbus-Führung ist es, im Zuge von gezogenen Change-of-Control-Klauseln weniger für die kurzfristige Ablösung von Finanzschulden auszahlen zu müssen, als dem Unternehmen an fresh equity zufließt. Dies könnte klappen, schließlich nutzt der Deal den Fremdkapitalgebern: Im Zuge der Transaktion soll auch das Eigenkapital von Tele Columbus massiv gestärkt werden. Der Weg und die weiteren Schritte bis zum geplanten Closing im zweiten Quartal nächsten Jahres sind allerdings komplex – ebenso wie die Absichten der verschiedenen Parteien.