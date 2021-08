M&A-Deals: Absolut Bikes, Lanxess, Vonovia

Absolut Bikes wird an Fields Group verkauft

Absolut Bikes bekommt einen neuen Eigentümer: Der E-Commerce-Großhändler für Fahrradteile und -zubehör geht an die niederländische Fields Group. Das gab der Finanzinvestor mit Sitz in Amsterdam und München bekannt. Verkäufer der Anteile ist der Absolut-Bikes-Gründer Kai Stemann, der „für eine vereinbarte Übergangszeit“ Geschäftsführer bleibt. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

„Absolut Bikes hat mit ihrer ausschließlich digitalen Strategie und dem Aufbau eines sehr differenzierenden Angebots im Vergleich zu anderen Großhändlern eine starke Position in diesem Wachstumsmarkt. Wir sehen, dass das Unternehmen sehr erfolgreich und äußerst gut aufgestellt ist, um eine Schlüsselrolle bei der Konsolidierung des europäischen Fahrradteilemarktes zu spielen“, kommentiert Fields-CEO René van der Velden den Zukauf. Die Gesellschafter von Absolut Bikes wurden bei der Transaktion von der M&A-Beratung IMAP unterstützt. Der Fahrrad-Großhändler mit Sitz in Ostfildern wurde 1993 gegründet und beliefert nach eigenen Angaben täglich über 2.500 Fahrradgeschäfte in Europa.