M&A-Deals: BASF, Segment of One, S Immo

Der Chemiekonzern BASF will sich offenbar von seinen Anteilen an der US-Spezialchemiefirma Solenis trennen – oder diese zumindest reduzieren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüfen die Ludwigshafener zusammen mit dem Finanz- und Mitinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) verschiedene Ausstiegsoptionen. Demnach sei sowohl ein Börsengang als auch ein Verkauf denkbar. BASF und CD&R strebten eine Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar (rund 4,1 Milliarden Euro) einschließlich Schulden an.



BASF hatte das Geschäft mit Wasser- und Papierchemikalien im Jahr 2019 in den von CD&R gekauften US-Konzern Solenis eingebracht. An dem Spezialisten für Chemikalien zur Wasseraufbereitung ist der Dax-Konzern mit 49 Prozent beteiligt. Solenis beschäftigt nach eigenen Angaben über 5.200 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar.