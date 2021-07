M&A-Deals: Bastei Lübbe, Partners Group, Biontech

Bastei Lübbe wird Alleineigentümer von Community Editions: Wie das Kölner Verlagshaus bekanntgab, erwirbt es weitere 60 Prozent der Anteile an dem Verlag für Social-Media-Influencer von der Verlagsgruppe Vemag. An dem 2016 von Bastei Lübbe, Vemag und dem YouTube-Unternehmer Christoph Krachten gegründeten Joint Venture war Bastei Lübbe zuletzt bereits mit 40 Prozent beteiligt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das bisherige Community-Editions-Team bleibt weiterhin an Bord. Die Transaktion erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2021.



„Mit der Übernahme von Community Editions bauen wir unser Geschäft mit Angeboten für Leser-Communities aus. Die Autorinnen und Autoren, hinter denen Millionen an Followern stehen, garantieren interessante Inhalte zu aktuellen Alltagsthemen in allen Ausspielformen und erreichen über ihre Social-Media-Kanäle ein junges und leseinteressiertes Publikum", erklärt Joachim Herbst, Sprecher des Vorstands von Bastei Lübbe. Die Kölner hatten bereits im Dezember vergangenen Jahres den Berliner Verlag Smarticular übernommen, der sich ebenfalls auf Leser-Communities fokussiert.