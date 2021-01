M&A-Deals: Lanxess, Deutsche Telekom, Deag

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess will den französischen Desinfektions- und Hygienemittelhersteller Theseo übernehmen: Wie die Kölner bekanntgaben, sind sie bereits in exklusive Verhandlungen mit den Franzosen getreten. Theseo wird bei der Transaktion mit rund 70 Millionen Euro bewertet – dieser Wert basiert auf einem voraussichtlichen Umsatz für 2020 in Höhe von 33 Millionen Euro und einem Ebitda im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Den Deal will Lanxess aus liquiden Mitteln finanzieren, er soll schon im ersten Geschäftsjahr nach dem Closing einen positiven Effekt auf das Ergebnis je Aktie haben.



Über die geplante Transaktion sollen zunächst die rund 100 Theseo-Mitarbeiter informiert und konsultiert werden, laut Lanxess ein üblicher Prozess bei Übernahmen in Frankreich. Zudem müssen die zuständigen Kartellbehörden den Übernahmeplänen noch zustimmen. Demnach erwarten die Parteien den Vollzug der Transaktion für Mitte dieses Jahres. Durch den Zukauf könne Lanxess das Angebot im Bereich Tierhygiene ausbauen und künftig Nahrungsergänzungsmittel für die Tieraufzucht anbieten. Lanxess wird bei dem M&A-Deal von der Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer (Federführung: Ralph Kogge) beraten.