M&A-Deals: Rebelle, Dermapharm, Blue Elephant

Second-Hand-Deal in der Luxusbranche

Ware aus zweiter Hand feiert im Zuge des immer ausgeprägteren Nachhaltigkeitsgedankens in der Gesellschaft Hochkonjunktur. Der Hamburger Second-Hand-Marktplatz Rebelle verbindet dies mit Luxus – und verkauft Kleidung, Schuhe und Schmuck von edlen Marken wie Chanel, Prada und Jimmy Choo. Nun will sich der Branchenkollege Vinted Rebelle schnappen. Das Litauische Unternehmen bietet den Aktionären der in Schweden gelisteten Rebelle-Dachgesellschaft umgerechnet 1,36 Euro (14,10 Schwedische Kronen) pro Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 8,46 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des letzten Handelstages vor der Abgabe der Übernahmeofferte.

Beraten wird Rebelle von der Kanzlei Noerr unter Leitung von Stephan Schulz. Der Verwaltungsrat von Rebelle hat seinen Aktionären die Annahme des Angebots empfohlen. Insgesamt muss Vinted etwa 29 Millionen Euro für den Online-Edelflohmarkt bezahlen. Als C2C-Secondhand-Marktplatz hat sich Vinted in den vergangenen Jahren zu einem staken europäischen Player entwickelt, nicht zuletzt durch strategische Übernahmen in Deutschland. So haben die Litauer vor zwei Jahren die Second-Hand-Plattformen Kleiderkreisel und Mamikreisel geschluckt und fusioniert, die seither auf dem deutschen Markt unter den neuen Familiennamen Vinted auftreten.