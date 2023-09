Der Private-Equity-Investor Mutares positioniert mit der Holding Ferral United einen neuen, auf Guss- und Schmiedeteile spezialisierten Zulieferer für die Automobilindustrie. Teil der Holding ist auch die hessische Selzer-Gruppe, deren Verkauf von Indus an das Private-Equity-Haus etwas mehr als einem Monat bekannt gegeben wurde. Der aggregierte Umsatz der Holding summiert sich laut Mutares auf mehr als eine Milliarde Euro. Dieser verteilt sich auf insgesamt acht Unternehmen an 25 Standorten weltweit, an denen insgesamt rund 5.000 Menschen beschäftigt sind.

Ferral United soll Lieferketten verbessern

Von Ferral United verspricht sich Mutares Optimierungen entlang der Lieferkette. Außerdem sollen Synergieeffekte im Vertrieb und in der Produktentwicklung zwischen den Unternehmen der Gruppe Kosten einsparen.

„Mit Ferral United haben wir nun einen weiteren Global Player mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro im Portfolio, der als Automobilzulieferer aufgrund seiner Größe, Innovationsstärke und breiten Technologiekompetenz international eine signifikant höhere Wahrnehmung haben wird“, kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares, den Start der Holding.

Neben Ferral United bündelt Mutares im Automotive-Bereich unter anderem auch Unternehmen in den Segmenten kunststoffbasierter Systeme, Motorräder und Kabelbäume. Für den Bereich der Guss- und Schmiedeteile ist noch mindestens eine weitere Akquisition geplant, so Mutares. Aktuell befinde sich der Investor deswegen in Gesprächen mit Lorinvest, BNP Paribas Développement und Sodero Gestion zur Übernahme von Walor International, einem französischen Autozulieferer.

Indus schlug Selzer an Mutares ab

Auf den hessischen Neuzugang Selzer entfallen allein mehr als 400 Mitarbeiter sowie rund 65 Millionen Euro Umsatz. Das vor hundert Jahren gegründete Unternehmen ist Hersteller von Getriebe-, Motor- und Bremsenkomponenten. Neben dem Firmensitz in Driedorf-Roth betreibt Selzer insgesamt vier Standorte, unter anderem in China und Bosnien-Herzegowina. Bis Ende Juli gehörten die Hessen zur im S-Dax-gelisteten Indus Holding. Dann verkaufte der Finanzinvestor Selzer an Mutares im Zuge einer Portfolio-Neuordnung. Mitte des vergangenen Monats gab Mutares zudem die Übernahme des 200-Millionen-Euro-Umsatz starken Schmiedegeschäfts von CIE Automotive bekannt. Der Abschluss dieses Deals wird für das dritte Quartal 2023 erwartet. Über alle Investitionsbereiche hinweg erwarten die Münchner für das laufende Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von rund 5 Milliarden Euro.