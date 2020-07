Einer der professionellen Dealsourcer in Deutschland ist Mathias Weidner von DPE Deutsche Private Equity. Vor Corona hatte der frühere M&A-Berater pro Jahr grob überschlagen 250 persönliche Meetings abgehalten, 60 Veranstaltungen besucht und via Bahncard 100 über 200 Reisetage verbucht – Statistiken, die bei Mathias Weidner in diesem Jahr komplett anders aussehen werden. Mit dem Ausbruch der Pandemie hat sich sein Arbeitsalltag schlagartig verändert.

Im FINANCE-Interview erzählt Weidner, wie er als Dealsourcing-Spezialist mit der Coronakrise umgegangen ist, warum und wie DPE Deutsche Private Equity die Kommunikationsstrategie für das Dealsourcing in der Krise umgestellt hat, wie er den Dealflow des Private-Equity-Investors auch in der Krise relativ stabil halten konnte und darüber, wie Corona das Dealsourcing langfristig verändern könnte.