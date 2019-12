Private Equity und Agenturen: So klappt’s

Herr von Wangenheim, vor kurzem hat Afinum seine Anteile an der Werbeagentur Avantgarde an die Beteiligungsgesellschaft EMH verkauft. Viele Ihrer Private-Equity-Kollegen haben schlechte Erfahrungen mit Agenturen im Portfolio gemacht. Sie auch?

Wahrscheinlich. Fakt ist aber, dass sich die Anzahl von erfolgreichen Agentur Investments im deutschen Private Equity Umfeld doch sehr in Grenzen hält, insbesondere auch, wenn ich an die Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien als wesentlichen Werthebel denke. Das hat in den wenigsten Fällen nachhaltig funktioniert. Zwar ist der Markt sehr fragmentiert, aber die Integration von Agenturen ist viel schwieriger als bei produzierenden Unternehmen. Ein Private-Equity-Investor darf auch die einzelnen Agenturen nicht frontal in den Wettbewerb zueinander stellen.