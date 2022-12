Sind Sie noch klimaneutral oder schon Net Zero?

Schon gewusst? Die Deutsche Bank arbeitet seit 2012 klimaneutral, die Commerzbank ist es seit 2015. Auch in der Industrie gibt es schon viele Unternehmen, die „carbon neutral“ sind und in Supermärkten finden sich inzwischen „klimaneutrale“ Produkte. Klimaneutral zu sein klingt zunächst mal richtig gut. Allerdings sollte ein Investor, Bankkunde oder Verbraucher genauer hinschauen, was sich hinter dem Begriff verbirgt.