Finanzspritze für Getyourguide

Die Reiseerlebnis-Buchungsplattform Getyourguide ist dem Corona-Unternehmenstod nochmal von der Schippe gesprungen. Nachdem es während der Pandemie finanziell nicht gut um das Berliner Unternehmen stand – wenig verwunderlich, schließlich war das Start-up, das auf seiner Webseite Ausflüge, Führungen und Touren anbietet, unmittelbar von den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen betroffen – geht es nun wieder bergauf.

Getyourguide ist fast 2 Milliarden Dollar wert

So hat sich Getyourguide-CFO Nils Chrestin in einer Series-F-Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von rund 182 Millionen Euro (194 Millionen US-Dollar) gesichert, wie das Unternehmen am heutigen Donnerstag mitteilte. Diese besteht zum einen aus einer von Blue Pool Capital angeführten Eigenkapitalfinanzierung über rund 80 Millionen Euro mit Beteiligung von KKR und Temasek. Hinzu kommt ein revolvierender Kredit in Höhe von 102 Millionen Euro, den UniCredit unter Beteiligung von BNP Paribas, Citibank und KfW zur Verfügung stellt.

Das Geld will Getyourguide unter anderem dafür einsetzen, die Marktpräsenz in Schlüsselregionen wie Nordamerika weiter auszubauen und Produktinnovationen zu beschleunigen, letztere insbesondere durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz und Large Language Models. „Die Digitalisierung der Erlebnisindustrie bietet enorme Chancen und wir glauben, dass die Innovationskraft von Getyourguide und die Kundenorientierung des Unternehmens die Grundlage der beeindruckenden Erfolgsstory sind“, betonte Oliver Weisberg, CEO bei Blue Pool Capital.

Getyourguide wird nun mit fast 2 Milliarden Dollar bewertet. Das Start-up war 2019 nach einer Mega-Finanzspritze der japanischen Softbank zum Einhorn aufgestiegen. Profitabel war das Unternehmen allerdings nie, das soll sich in diesem Jahr ändern: „Wir werden in diesem Jahr als Gesamtfirma die Profitabilität erreichen“, wie CEO Johannes Reck gegenüber dem “Handelsblatt” betonte.

Buchungen sollen sich auf Rekordniveau befinden

Das Buchungsvolumen im ersten Quartal 2023 bezifferte Getyourguide viermal so hoch wie noch im ersten Quartal 2019, das bis dahin das erfolgreichste Jahr des Unternehmens war. Die Kategorie Reiseerlebnisse wachse schnell und profitiere von einem generationenübergreifenden Wandel im Kundenverhalten, so die Berliner. Konsumenten würden weiterhin mehr Geld für Erlebnisse als für traditionelle Konsumgüter ausgeben. Die Investition solle Getyourguide als Marktführer im 300-Milliarden-Dollar-Markt für Reiseerlebnisse festigen, teilte das Unternehmen mit.