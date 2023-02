Kann Mahle seinen Milliardenkredit refinanzieren?

Hat Mahle ein Refinanzierungsproblem? Laut einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ unter Verweis auf Insider, der Mitte Januar veröffentlicht wurde, wollte Mahle eine bestehende Kreditlinie vorzeitig verlängern. Einige Banken aus dem Konsortium sollen jedoch gezögert haben.

Die Revolving Credit Facility ist 1,8 Milliarden Euro schwer. Der Kredit hat ursprünglich eine Laufzeit bis 2024. An sich spricht es für Mahle, dass der Autozulieferer schon rund ein Jahr vorher an der Verlängerung des Kredits arbeitet. Das ist angesichts der schwierigen Lage des Industrieriesen ein sinnvolles Vorgehen. Welche Rolle spielt daher die Tatsache, dass sich die Stuttgarter schon länger in einer Restrukturierung befinden, beim Zögern der Banken?