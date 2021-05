Zweifel am Tod von Wirecard-Partner Christopher B.

Im Kriminalfall um Wirecard tun sich den Ermittlern immer neue Abgründe auf. Nun verstärken sich die Zweifel am angeblichen Tod des früheren Wirecard-Partners und engem Vertrauten von Mastermind Jan Marsalek, Christopher B. Dieser hatte 2007 die erste asiatische Niederlassung des insolventen Zahlungsdienstleisters eröffnet und später eine jene dubiosen Drittpartnerfirmen geführt, die offiziell für einen Großteil des Wirecard-Geschäfts in der Region sorgten.



Während Pay Easy mit 262 Millionen Euro Schulden der größte Kreditnehmer der Münchner war, erwirtschaftete Oliver B.´s Pay Easy Solutions 2018 angeblich 15 Prozent des Umsatzes von Wirecard. Damit war der Busunternehmer, der auch das lokale Reisebusunternehmen „Fröhlich Tours“ betrieb, einer der wichtigsten Hintermänner im Drittpartnergeschäft (Third Party Acquiring, kurz TPA) von Wirecard, das sich später als Bluff erwies.



Nicht nur bei Pay Easy verschwanden viele hundert Millionen Euro an Wirecard-Geldern. In Manila verliert sich auch die Spur des angeblich 1,9 Milliarden Euro großen Treuhandvermögens des Skandalkonzerns, das am Ende von den Wirtschaftsprüfern nicht nachgewiesen werden konnte. Dies geschah Mitte Juni vergangenen Jahres. Kurz darauf, am 27. Juli, wurde bekannt, dass Christopher B. in Manila angeblich verstorben sei – im Alter von 44 Jahren an einer Lebensmittelvergiftung. An dieser Information gibt es nun neue Zweifel.