Commerzbank passt M&A- und ECM-Angebot an

Der Fahrplan der Commerzbank für die kommenden drei Jahre steht: Am späten Mittwochabend gab der Aufsichtsrat seine Zustimmung zu den Sparplänen des Vorstands, deren Eckpunkte vor wenigen Tagen veröffentlicht worden waren.



Damit zeichnet sich nun auch deutlicher ab, was die Strategieplanung bis 2024, mit der die Bank insgesamt 1,4 Milliarden Euro an Kosten einsparen möchte, für das Firmenkundengeschäft bedeutet.