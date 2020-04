Deutschbankerin Jana Hecker wechselt zur Unicredit

Jana Hecker begann ihre Karriere bei JP Morgan in New York in der Strukturierung von Anlageklassen. Im Jahr 2010 wechselte sie in das ECM-Geschäft von Goldman Sachs. Zuletzt betreute sie für die Deutschen Bank als Co-Leiterin deren Geschäft mit Aktien und strategischen Derivaten innerhalb der DACH-Region.



Gleichzeitig mit der Ernennung von Hecker endet in München für das deutsche ECM-Geschäft auch die Ära der Doppelspitze: Alexander Vart ist jetzt der alleinige Leiter des ECM-Geschäfts in Deutschland und Österreich. Sein bisheriger Partner Matthias Janssen wird Head of Equity-Linked Products.



„Die Ernennung von Jana Hecker und die heute angekündigten umfassenden Änderungen werden unsere Plattform für Aktienkapitalmärkte weiter stärken,“ kommentierte Richard Burton, Investmentbanking-Chef der UniCredit, die Personalien.



