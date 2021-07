Deutsche Bank zurück auf dem Firmenkunden-Thron

Skandale, Restrukturierung, die Neuaufstellung des Firmenkundengeschäfts und zuletzt auch noch Corona – die vergangenen Jahre waren für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre der Deutschen Bank wahrlich nicht einfach. Den jüngsten großen Umbau im Firmenkundengeschäft hatte CEO Christian Sewing 2019 angestoßen. Damals löste er unter anderem das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Firmenkunden aus dem Privatkundengeschäft heraus und bündelte es zusammen mit dem Großkundengeschäft in der „Unternehmensbank“. Diese leitet seither Stefan Hoops.



Ebenfalls zur Unternehmensbank zählt der Bereich Transaction Banking, kurz GTB. Obwohl sie sich aus dem Aktienhandel zurückgezogen hat, macht die Unternehmensbank auch nach wie vor noch „fokussiertes Aktienemissionsgeschäft “. Sewing betonte seinerzeit, mit diesen Maßnahmen rücke „die Unternehmensbank ins Zentrum unserer Bank“.



Zwei Jahre danach scheinen die Firmenkunden der Deutschen Bank dies zu goutieren, wie die Ergebnisse des FINANCE-Banken-Surveys 2021 zeigen: Fünf Jahre lang hat die Deutsche Bank der Commerzbank die Rolle der Nummer 1 in den Augen der CFOs überlassen müssen, nun ist sie wieder vorbeigezogen – wenn auch mit nur einem einzigen Prozentpunkt Vorsprung. Insgesamt sehen aktuell 61 Prozent der befragten CFOs und Treasurer die Deutsche Bank als führendes Finanzinstitut im deutschen Firmenkundengeschäft, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der stärkste Stimmenzuwachs im gesamten Feld. Und auch in vielen Einzelkategorien sehen die Finanzchefs die Deutsche auf dem Vormarsch.