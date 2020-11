Die Commerzbank quält sich durch 2020

Alles in allem scheint Roland Boekhout das Firmenkundengeschäft in seinem ersten Jahr als Firmenkundenchef relativ stabil durch die Krise zu steuern. Offen aber bleibt, ab wann in der Bank nach Jahren der Restrukturierung wieder an Wachstum zu denken ist.

Das durch den Rücktritt von Martin Zielke entstandene Machtvakuum ist inzwischen gefüllt. Im Januar übernimmt Manfred Knof das Ruder bei der Commerzbank. Er kommt von der Deutschen Bank, wo er zuletzt das Privatkundengeschäft in Deutschland geleitet hat.