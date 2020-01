Die Rechenspiele der Deutschen Bank zum Geschäftsjahr 2019

Während sich die Unternehmensbank stabil entwickelte, ging der Ertragsschwund im gestutzten Investmentbanking dagegen auch 2019 weiter. Die Erträge sanken dort im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 7 Milliarden Euro. Dass es nicht noch schlimmer kam, ist allein auf zwei Bereiche zurückzuführen: Den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen (FIC) und das Anleiheemissionsgeschäft (Debt Capital Markets, kurz: DCM), deren Erträge jeweils weniger stark um 2 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro (FIC) beziehungsweise 1,1 Milliarden Euro (DCM) schrumpften. Im FIC-Geschäft ist die Bank nach eigener Aussagen beim Anleihehandel und in den Emerging Markets sogar gewachsen. Dieses Wachstum sei jedoch durch Rückgänge im Zins- und Währungshandel wieder aufgefressen worden.



Die beiden Ertragssorgenkinder der Deutschen Bank im Investmentbanking sind das Eigenkapitalmarktgeschäft (ECM) und das Beratungsgeschäft (Advisory). Im Bereich ECM brachen die Erträge 2019 um 33 Prozent auf 123 Millionen Euro ein, im Advisory um 20 Prozent auf 366 Millionen Euro. Weil die Kosten im Investmentbanking nicht im gleichen Umfang, sondern nur leicht von 6,5 Milliarden auf 6,4 Milliarden Euro gesunken sind, hat sich der Vorsteuergewinn im Investmentbanking gegenüber dem Vorjahr auf 433 Millionen Euro halbiert. Die Cost-Income-Ratio lag bei 92 Prozent und damit genauso hoch wie in den Vorjahren.



Für 2020 erhofft sich Sewing im Investmentbanking wieder Wachstum, wie er bei der Jahresmedienkonferenz vor Journalisten sagte. Er hoffe dabei, dass die Bank durch Fortschritte in ihrer Abbaueinheit Vertrauen am Kapitalmarkt zurückgewonnen habe. „Kreditausfallversicherungen auf die Deutsche Bank sind nicht einmal mehr halb so teuer wie zu unserer Hauptversammlung 2019. Und der deutliche Risikoaufschlag, der im Vergleich zu unseren Wettbewerbern fällig wurde, ist inzwischen erheblich kleiner geworden“, sagte der Vorstand. „Je niedriger unsere Finanzierungskosten am Markt ausfallen, desto wettbewerbsfähiger sind wir in vielen Geschäftsfeldern.“