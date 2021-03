Lone Star schrumpft die IKB zur Cash-Cow

Ein Konzernüberschuss nach Risikovorsorge von 73 Millionen Euro, eine steigende Eigenkapitalrendite von über 8 Prozent und eine um mehr als 2 Prozentpunkte deutlich verbesserte Kernkapitalquote von 14,3 Prozent: Die IKB steht so gut da wie seit mindestens fünfzehn Jahren nicht mehr. „Die Geschäftsjahresergebnisse haben unsere Erwartungen mehr als erfüllt“, freut sich IKB-Chef Michael Wiedmann.



Die am heutigen Freitag vorgelegten Jahreszahlen der Mittelstandsbank, einem immer noch wichtigen Player im deutschen Firmenkundengeschäft, umfassen wegen der Umstellung des Berichtszeitraums nur die neun Monate von April bis Dezember. Dennoch liefern sie viele Hinweise auf den Weg, den die IKB in den nächsten Jahren einschlagen wird – und auf den sich nähernden Exit des Haupteigentümers Lone Star.