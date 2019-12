Andreas Dombret wird Berater bei Oliver Wyman

Wenn es in Deutschland einen Bankchefposten zu besetzten galt, war ein Name quasi immer in der Verlosung: Andreas Dombret. Wie nun bekannt wurde, zieht es den langjährigen Bundesbanker aber nicht zurück in eine Bank, sondern ins Beratungsgeschäft zu Oliver Wyman.

Wie die Unternehmensberatung mitteilte, wird Dombret bei Oliver Wyman ab sofort als Global Senior Advisor Unternehmen aus dem Finanzsektor beraten. Wie Oliver Wyman auf Nachfrage bestätigte, bekommt Dombret ein Büro in Frankfurt und soll künftig bis zu 50 Prozent seiner Arbeitszeit für den Berater-Job bei Oliver Wyman aufwenden.