Mittelständler feiern die DZ Bank

Rund zwei Jahre sind inzwischen vergangen, seit die DZ Bank im Frühjahr 2019 einen neuen Ansatz im Firmenkundengeschäft proklamiert hat, um das ins Stocken geratene Wachstum wieder anzukurbeln. Im Fokus der Bemühungen: die Anpassung des Betreuungsmodells und der Lückenschluss beim Angebot für den gehobenen Mittelstand.

Das Ziel war naheliegend: Jene Unternehmen, die dem Leistungsangebot der Volks- und Raiffeisenbanken entwachsen, sollten nicht mehr so oft an die Konkurrenz verlorengehen, wie dies zeitweise der Fall war. Den Trumpf, den die Genossen bei sich sahen, war ihre große Kundennähe, und so verlagerten sie Einfluss von der Zentrale hinunter in die Fläche: Firmenkundenbetreuer und Produktspezialisten sollten größere Freiheiten bekommen, um so am Ende die Spezialisten in der Zentrale der DZ Bank mit Dealflow zu versorgen, im Kapitalmarktgeschäft, aber auch im Transaction Banking sowie in der Außenhandelsfinanzierung.

Schon im vergangenen Jahr zeigte diese Strategie erste Erfolge. Nun bestätigen auch die Rückmeldungen der Finanzchefs im FINANCE-Banken-Survey 2021 den Aufwärtstrend. Aber sichtbar wird auch, dass die DZ Bank dafür einen gewissen Preis bezahlt: An anderer Stelle muss sie kräftig Federn lassen.