DHPG fusioniert mit RSM-Niederlassungen

Das im Mittelstand verankerte Wirtschaftsprüferhaus DHPG schließt sich mit sechs Niederlassungen von RSM Deutschland zusammen. Wie DHPG mitteilte, werden die eigenen Standorte ab Oktober um die RSM-Niederlassungen Krefeld, Stuttgart, Metropolregion Nordbayern (Bamberg, Nürnberg, Ebern) sowie Landshut ergänzt.

Laut DHPG entstehe damit ein Prüfungs- und Beratungshaus für den inhabergeführten Mittelstand in Deutschland mit einem Umsatz von 84,5 Millionen Euro (2022) und mehr als 800 Mitarbeitern. Damit schiebt sich das weiterhin unter dem Namen DHPG firmierende Unternehmen auf den 12. Platz der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor. DHPG ist aktuell die Nummer 15 im deutschen Prüfermarkt, RSM die Nummer 11. Der Hauptsitz bleibt Bonn.

„Für uns war es entscheidend, einen Partner zu finden, der sowohl in Strategie und Geschäftsmodell zu uns passt als auch ambitioniert ist, unsere deutschlandweite Position im Markt zu festigen“, kommentiert Rainer Bongarth, RSM-Partner am Standort Krefeld, die Fusion. Alle Arbeitsplätze und Standorte sollen erhalten bleiben. DHPG betreibt laut eigenen Angaben aktuell elf Standorte in NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin.

DHPG und RSM wollen in die Next Seven

Mit dem Deal wollen beide Wirtschaftsprüfer- und Beratergesellschaften die „Weichen für weiteres Wachstum stellen“. So sollen zum Beispiel Angebote im Bereich Dienstleistungen für die öffentliche Hand erweitert werden. Perspektivisch sei geplant, zusammen die Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro zu überschreiten. DHPG wäre dann Teil der Next Seven.

Auf die Nachfrage, warum DHPG sich nur mit sechs Niederlassungen von RSM zusammenschließt, antwortete ein DHPG-Sprecher, dass sich das Unternehmen bei der Prüfung nur auf den inhabergeführten Mittelstand und öffentliche Institutionen konzentriere. Unternehmen aus dem Börsensegment gehörten nicht dazu. Die sechs RSM-Niederlassungen würden sich auf die gleichen Unternehmen konzentrieren.

Ebner Stolz will RSM International beitreten

Bei RSM gab es zuletzt einige Veränderungen. Wie im März bekannt wurde, tritt ab Oktober Ebner Stolz dem internationalen RSM Netzwerk bei und wird dort das einzige deutsche Mitglied sein. Für RSM Deutschland bedeutet das nicht nur, sich ein neues internationales Netzwerk zu suchen, sondern auch einen neuen Namen. Denn nach einer zweijährigen Übergangszeit wird RSM Ebner Stolz, wie der Wirtschaftsprüfer ab Oktober heißen wird, nur noch als RSM firmieren.

Noch ist nicht klar, wie es mit RSM Deutschland, bis auf die nun sechs fusionierten Niederlassungen, weitergehen wird. RSM Deutschland lehnte bisher jeden Kommentar dazu ab. Weitere Zusammenschlüsse sind nicht auszuschließen. Ein DHPG-Sprecher teilte gegenüber FINANCE mit, dass eine der RSM-Niederlassungen auf DHPG zugegangen ist.