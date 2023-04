Gleich acht Neuzugänge bei Mazars: Das WP- und Beratungshaus baut sein Beratungsteam im Bereich Corporate Recovery Services weiter aus und hat dafür Renate Müller als neue Partnerin an Bord geholt.

Die Rechtsanwältin bringt laut Mazars mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Restrukturierungsfällen, Insolvenz- und Liquidationsverfahren sowie Immobilientransaktionen mit. Ihre Karriere startete sie bei Haarmann, Hemmelrath & Partner, wo sie zuletzt als Sozia tätig war. Im Jahr 2004 gründete sie zusammen mit Michael Tierhoff die Sozietät Thierhoff Müller & Partner, die 2018 in der Leipziger Kanzlei Andersen aufging. Dort war sie ab 2018 Partnerin.

Ihren langjährigen Partner Michael Tierhoff bringt sie gleich mit zu Mazars: Er wird als Of Counsel zu dem Beratungshaus stoßen. Der Wirtschaftsprüfer blickt nach Angaben von Mazars auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Restrukturierung und Insolvenzverwaltung zurück. Tierhoff war Partner bei Arthur Andersen sowie Haarmann, Hemmelrath & Partner, bevor er zusammen mit Müller seine eigene Sozietät gründete.

Was passiert mit Andersens Restrukturierungsteam?

Müller und Tierhoff sind nicht die einzigen, die es zu Mazars zieht: Sie bringen gleich ein sechsköpfiges Team von Andersen mit – bestehend aus zwei Rechtsanwälten, einem Steuerberater und drei weiteren Restrukturierungsexperten.

Laut Informationen des Verlags „Juve“ wird der Arbeitsrechtler Markus Lötschert als Salary-Partner bei Mazars einsteigen. Paul Lüneburg, ein Experte im Insolvenzrecht, tritt als Associate in das Team ein. Lars Freigang, ein Steuerberater mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, wird zusammen mit drei weiteren Associates die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Beratung abdecken.

Alle neuen Teammitglieder verstärken von nun an das Restrukturierungsteam von Mazars in Leipzig, das von Rudolf von Raven geleitet wird. Damit sind laut Mazars derzeit 20 Berater in der Einheit beschäftigt.

Auf Anfrage von FINANCE teilt Andersen mit, dass sie das Restrukturierungsteam in Leipzig nicht eins zu eins nachbesetzen werden. Im Berliner Team seien noch weitere Restrukturierungsexperten beschäftigt, hier läge der Fokus besonders auf Immobilienrestrukturierungen. Statt einer reinen Restrukturierungsabteilung, wie sie es bislang unter der Leitung von Müller gab, seien Restrukturierungsexperten nun in anderen Abteilungen untergebracht. Insgesamt fühle man sich gut aufgestellt, suche aber immer nach neuen Experten, so die Beratung.