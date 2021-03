CFOs und Wirtschaftsprüfer: Die neue Augenhöhe

„Verändern Sie die Datenstruktur!“ Das war der Vorschlag, den ihr Wirtschaftsprüfer der Vodafone-Deutschland-Finanzchefin Anna Dimitrova mit Blick auf ein Data-Analytics-Projekt unterbreitete, mit dessen Ergebnissen sie nicht voll zufrieden war. Eine Empfehlung, die den gewünschten Erfolg brachte. Für die CFO sind es genau solche Impulse, auf die sie von Wirtschaftsprüfern in Beraterfunktionen hofft: „Sie sollten unsere Methoden und Zielsetzungen verstehen und in der Lage sein, uns an ähnlichen Projekten in anderen Unternehmen zu benchmarken.“