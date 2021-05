2020 war trotz Corona ein gutes Jahr für BDO – das zeigen die Zahlen, die die mittelständische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft vorgelegt hat. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte BDO beim Umsatz um 8,6 Prozent auf 285 Millionen Euro zulegen.

Damit lag das Wachstum auf Vorjahresniveau, was angesichts der Corona-Pandemie eine durchaus solide Entwicklung ist. Damit könnte BDO den Konkurrenten Rödl & Partner im Ranking der größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshäuser wieder einholen. Beide liefern sich gemessen am Umsatz seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen, vor einem Jahr hatte Rödl es erstmals geschafft, BDO von Platz 5 auf Platz 6 zu verweisen. Rödl kam damals auf einen Umsatz von 262 Millionen Euro. Nur wenn Rödl & Partner im zurückliegenden Jahr um mehr als 9 Prozent gewachsen ist, kann die Gesellschaft ihre Position behaupten – in einem Pandemie-geprägten Jahr eine hohe Hürde. Rödl legt in den kommenden Wochen seine Zahlen vor.

BDO will seine Position jedenfalls verteidigen und hat sich ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre gesetzt – die Abschlussprüfung bei größeren Konzernen sowie Wachstum in der Beratung spielen eine wichtige Rolle dabei.