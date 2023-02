Sichtlich zufrieden steht Bettina Orlopp hinter ihrem Rednerpult während der jüngsten Bilanzpressekonferenz der Commerzbank. Schließlich hat die CFO den anwesenden Journalistinnen und Journalisten gute Nachrichten zu verkünden. „2022 war ein gutes, ein erfolgreiches Jahr für die Commerzbank“, sagt sie und berichtet dann ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro, einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro und damit das höchste Konzernergebnis seit zehn Jahren.

Der Lohn für das zweite positive Ebitda in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren: Die Commerzbank darf sich über die Rückkehr in den Dax freuen. Dieser Erfolg geht auch auf das Konto von Bettina Orlopp, unserer CFO des Monats. Und doch ist die Rückkehr in den Dax nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zur erfolgreichen Umsetzung der 2021 begonnenen Restrukturierung. Abgeschlossen ist die Transformation der Commerzbank noch lange nicht.