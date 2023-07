André Stoffels wird CFO der VW-Software-Sparte Cariad

Stoffels war seit 2019 First Vice President Finance beim Joint Venture FAW-VW Automotive. Seine Karriere hatte er nach dem Ingenieurstudium vor mehr als 25 Jahren zunächst bei McKinsey gestartet und gehörte zum Gründungsteam eines amerikanischen Dot-Com-Start-ups. 2004 wechselte Stoffels in den VW-Konzern, zunächst als Leiter der Unternehmensstrategie bei Audi, wo er später Finanzvorstand der Konzernvertriebsgesellschaft in Spanien und anschließend bei Ducati wurde. Stoffels verfüge über langjährige Technologie- und China-Erfahrung, wie Bosch betont.