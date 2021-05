CFO-News: Daimler Mobility, Biontech, Advyce

CFO-Wechsel bei Biontech: Der Aufsichtsrat hat Jens Holstein zum neuen Finanzchef ernannt. Er wird das Amt am 1. Juli von Sierk Poetting übernehmen. Poetting ist seit 2014 CFO bei Biontech. In seiner Zeit als Finanzchef stieg die Mitarbeiterzahl von ungefähr 300 auf mehr als 2.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus spielte er eine wesentliche Rolle bei dem Börsengang von Biontech im Jahr 2019. Besondere Herausforderungen kamen auf Poetting in der Pandemie zu: „Sierk Poetting und seine Teams waren in den vergangenen Monaten essenziell für die Erweiterung von Biontechs Produktions-Partner-Netzwerk, um der globalen Nachfrage nach Biontechs COVID-19-Impfstoff gerecht zu werden. Dazu zählt auch Biontechs Produktionsstätte in Marburg, die eine der größten mRNA-Produktionsstätten weltweit ist.“, lässt sich das Unternehmen zitieren. Der scheidende CFO Poetting wird sich künftig auf seine Aufgaben als Chief Operating Officer konzentrieren.