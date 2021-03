CFO Nikolaus Weinberger verlässt Windeln.de

Die wirtschaftliche Lage des Online-Händlers erscheint nahezu hoffnungslos. Seit seiner Gründung hat es Windeln.de nie in die schwarzen Zahlen geschafft. Die Cash-Burn-Rate war durchgehend erheblich und erreichte in vielen Quartalen einen zweistelligen Anteil vom Umsatz.

Auch 2020 lief es deutlich schlechter als vom Management versprochen. Zwar verbesserte sich der Jahresumsatz um 6 auf 76,1 Millionen Euro, aber Windeln.de fuhr erneut einen 8,6 Millionen Euro hohen operativen Verlust vor Zinsen und Steuern ein. Der eigentlich für 2020 versprochene Sprung in die Gewinnzone wurde weit verfehlt.

Rund zwei Drittel des Geschäfts macht Windeln.de in China. Dort schrumpfte im vierten Quartal der Umsatz sogar von 15,6 auf 12,4 Millionen Euro. Aktuell verfügt das Unternehmen noch über 5 Millionen Euro an liquiden Mitteln – die Zuflüsse einer ganz frischen Kapitalerhöhung über 1,4 Millionen Euro sind dort schon eingerechnet. Ende Dezember lag die Kassenposition noch bei 8,5 Millionen Euro und wurde auch damals schon von einer Kapitalerhöhung gestärkt: Im Oktober platzierte Windeln.de Aktien im Wert von 3,4 Millionen Euro – was gerade so reichte, um den Cash-Burn des vierten Quartals zu kompensieren.