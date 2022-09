Neuer Finanzchef für Deutz: Der Motoren- und Maschinenbauer hat einen neuen CFO berufen. Das gaben die Kölner nun offiziell per Pressemitteilung bekannt. Die Personal-News kommt knapp sieben Monate, nachdem der bisherige Finanzchef Sebastian C. Schulte den CEO- und CFO-Posten in Personalunion übernommen hatte. Kurios ist, dass das Unternehmen bislang keinen Namen öffentlich gemacht hat, sondern in der Mitteilung lediglich angab, dass „weitere Informationen zu seiner Person kurzfristig“ bekannt gegeben werden. Wer ist der neue Finanzvorstand und warum gibt Deutz die neue Personalie bekannt, ohne den Namen zu nennen?

Neuer Deutz-CFO bleibt vorerst unbekannt

Wie Deutz auf FINANCE-Nachfrage bestätigt, befinde sich der zukünftige CFO bislang noch in Verhandlungen mit seinem alten Arbeitgeber. Auch wann der Finanzchef sein Amt antreten wird, sei bislang nicht geklärt, so Deutz. Ein Unternehmenssprecher klärte gegenüber FINANCE jedoch auf, dass der neue CFO ein Mann ist – ein spannendes Detail im Falle Deutz.

Dass Deutz trotz der offenen Fragen schon jetzt mit der CFO-News rausrückt, habe mit dem Umbau im Vorstand zu tun, erklärt der Sprecher. Der Umbau sei nun vollständig umgesetzt und das wollte Deutz kommunizieren: So wurde in der Mitteilung außerdem bekannt, dass der bisherige Vorstand für Vertrieb, Marketing und Service, Michael Wellenzohn, sein Amt mit sofortiger Wirkung „im besten gegenseitigem Einvernehmen“ niederlegt. Darüber hinaus wurde Petra Mayer mit Wirkung zum 1. November als COO in den Vorstand berufen. Damit wird sie das neu geschaffene Produktionsressort leiten und als erstes weibliches Vorstandsmitglied bei Deutz agieren.

Dafür übernimmt der bisherige Produktionsleiter und Vorstand für Forschung und Entwicklung, Markus Müller, zusätzlich die Vertriebsverantwortung von Wellenzohn. Außerdem werden die CEOs der Regionen, anders als bisher, von nun an direkt an Deutz-Chef Schulte berichten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir für das Finanzressort einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten. Durch die neue Ressortverteilung wird der Vorstand effizienter und schneller agieren können“, kommentierte der Aufsichtsratschef Dietmar Voggenreiter den neuen Vorstand.

Deutz: Streit um Frauenquote im Vorstand

Dennoch, dass die lückenhafte Kommunikation über den neuen CFO nicht ideal ist, ist auch Deutz durchaus bewusst. Denn Deutz hatte Anfang des Jahres schon ordentlich Schlagzeilen mit seinen Vorstandspersonalien gemacht: Der Neuaufstellung des Managements ging ein Streit um die Frauenquote im Vorstand voraus. So lieferten sich der ehemalige Deutz-CEO Frank Hiller und Aufsichtsratschef Bernd Bohr einen Machtkampf rund um die Berufung einer Frau in den Vorstand. Denn laut gesetzlicher Frauenquote muss ein Vorstand eines börsennotierten Unternehmens, der aus mehr als drei Mitgliedern besteht, mindestens mit einer Frau besetzt werden.

Der Streit endete in der sofortigen Abberufung von Vorstandschef Hiller, und auch Bohr legte sein Amt als Aufsichtsratschef nieder. Als Nachfolger auf den Chefposten folgte Finanzvorstand Sebastian C. Schulte, der den CFO- und CEO-Posten seitdem in Personalunion ausführt. Bis zu dem Antritt des neuen Finanzchefs wird Schulte das Amt auch weiterhin übergangsweise ausführen.

Durch die Gesetzgebung lag nach der Vorstandsveränderung die Vermutung nahe, dass eine Finanzchefin zukünftig in den Vorstand bestellt wird. Mit der Berufung von Petra Mayer auf die extra neugeschaffene Position im Vorstand, stand Deutz nicht mehr in der Pflicht, eine weibliche CFO zu berufen.