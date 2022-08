SAP holt sich Airbus-CFO Dominik Asam  

SAP hat einen Nachfolger für Luka Mucic gefunden: Dominik Asam wird mit Wirkung zum 7. März 2023 neuer Finanzchef des Softwarekonzerns. Bereits im Frühjahr hatte der bisherige Finanzvorstand Mucic bekannt gegeben, dass er sein Amt zum 31. März nächsten Jahres niederlegen wird. Wie SAP mitteilte, wird der Austritt wie geplant Ende März erfolgen, bis dahin bleibt Mucic Mitglied des Vorstands.

„Dominik Asam ist ein gut ausgebildeter und erfahrener Manager im Bereich Global Finance und Technology. Somit ist er genau die richtige Besetzung, um die erfolgreiche Cloud-Transformation der SAP weiter voranzutreiben“, kommentiert Hasso Plattner, Gründungsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender von SAP den Neuzugang. Asam wird damit in einen sehr kleinen Kreis aufgenommen. In der 50-jährigen Firmengeschichte gab es nur drei Finanzchefs, Asam wird Nummer vier.

Dominik Asam begleitete Airbus in den Dax

Asam wechselt von dem Flugzeughersteller Airbus zu SAP, wo er derzeit ebenfalls als CFO und Mitglied des Executive Committee agiert. Er hat dort den Posten seit April 2019 inne. Zuvor war er als Finanzchef bei Infineon tätig. Zu seinen weiteren Karrierestationen zählen außerdem deutsche Konzerne wie RWE und Siemens. Seine Karriere startete er im Investmentbanking bei Goldman Sachs.

Als Airbus-CFO hat Asam den Flugzeugbauer finanziell gut aufgestellt und Airbus vergleichsweise gut durch die Coronakrise geführt. So füllte er die Kassen des Unternehmens in schwierigen Zeiten und stockte eine bestehende Kreditlinie von 5 auf 15 Milliarden Euro auf, strich die geplante Dividendenzahlung für die Aktionäre und setzte auf Stabilität in der Krise. Das machte ihn im März 2020 unter anderem zu unserem CFO des Monats. Airbus-Chef Guillaume Faury bedankte sich bei dem „herausragenden CFO“ für seine Leistung „in den schwierigen und unsicheren Zeiten der Covid-Pandemie“. Vor einem Jahr begleitete Asam Airbus noch beim Aufstieg in den Dax. Wie der Flugzeugbauer mitteilte, befindet sich das Unternehmen derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für den Finanzvorstand. Bis zu seinem Weggang wird Asam seine Funktion bei Airbus weiterhin ausüben.

Luka Mucic verlässt SAP nach 26 Jahren

Der scheidende SAP-CFO Mucic verlässt das Softwareunternehmen nach 26 Jahren. Die Nachricht im März über den Weggang kam überraschend, war doch sein Vertrag bis 2026 verlängert worden. Mucic ist ein echtes SAP-Eigengewächs. Er startete seine Laufbahn bei dem Software-Riesen bereits 1996 in der Rechtsabteilung. Im Jahr 2008 übernahm er die Finanzleitung der DACH-Region, bevor SAP ihn 2013 zum Head of Global Finance und Mitglied des Global Managing Boards berufen hat. 2014 folgte er auf den damaligen CFO Werner Brandt. Wohin Mucic wechselt, ist bislang nicht bekannt.

Neuer SAP-CFO Asam steht vor großen Aufgaben

SAP befand sich seit der Bekanntgabe Mucics auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge. Vieles deutete bereits darauf hin, dass sich das Softwareunternehmen aus Walldorf an einem externen Nachfolger bedienen würde. Bislang setzte SAP in Führungspositionen gerne auch auf Eigengewächse.

„Luka hat ein starkes Fundament gelegt, auf dem Dominik aufbauen wird“, betont Plattner.

Trotz eines starken Fundaments ist klar, dass dem neuen Finanzvorstand einige Herausforderungen bevorstehen. Zum einen muss er die Probleme mit der Cloud in Angriff nehmen. Konkret bedeutet das, Kunden dazu zu bewegen schneller auf Cloud-Dienste umzusteigen und die Profitabilität des Cloud-Geschäfts stärken. Darüber hinaus muss sich Asam auch am Kapitalmarkt behaupten und besonders die Kommunikation mit den Anlegern wird zu einem wichtigen Thema für den CFO. Denn die Aktie steht schon seit längerem unter Druck. Derzeit liegt die Aktie bei rund 85 Euro fast beim Jahres-Tief. Die Nachricht über den neuen CFO hat der Aktie heute etwas Rückenwind verliehen, das Papier stieg um knapp 1 Prozent. Die Airbus-Aktie indes zeigten sich enttäuscht von dem Verlust des versierten Managers Asam, zumal Airbus keine direkte Nachfolge präsentiert hat. Der Kurs des Flugzeugbauers sank um über 1,5 Prozent.