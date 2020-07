LBBW macht Stefanie Münz zur CFO

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat erstmalig eine Frau in den Konzernverstand berufen. Stefanie Münz werde den neuen CFO-Posten zum 1. Januar 2021 antreten, teilte das Finanzinstitut mit. Die 40-Jährige verantwortet seit 2018 als Bereichsvorständin die Themen Finanzen, Strategie und Digitalisierung. Mit ihrer Ernennung entfällt diese Position zukünftig.



Die in Bruchsal geborene Betriebswirtin mit einem MBA der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt ist ein echtes Eigengewächs: Ihre berufliche Karriere begann sie im Jahr 2002 im Controlling der LBBW-Tochter Südleasing. Es folgten verschiedene Positionen im Risikomanagement und im Controlling bei der Landesbank.