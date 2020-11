Managementkrise bei Wacker Neuson

Führungskrise in München: Dem Baumaschinenhersteller Wacker Neuson bricht die Hälfte des Vorstands weg. Vorstandschef und Chief Technical Officer (CTO) Martin Lehner will seinen Vertrag „aus persönlichen Gründen“ nicht verlängern und scheidet „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ Ende Dezember 2020 aus dem Vorstand aus, teilte das börsennotierte Unternehmen mit, das zu 58 Prozent in Familienhand liegt. Lehner soll das Familienunternehmen aber noch bis März nächsten Jahres beraten.



Der natürliche Nachfolge- oder Übergangskandidat wäre Finanzchef Wilfried Trepels gewesen. Doch dieser hat sich mit den Hauptgesellschaftern offenbar überworfen und sein Amt niedergelegt. Er wird Wacker Neuson schon in wenigen Tagen verlassen. Als Grund nannte das Unternehmen „unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensführung“, der Aufsichtsrat dankte Trepels für seine erfolgreiche Arbeit.