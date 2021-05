Was Gesichter und Kleidung über CFOs aussagen

Spätestens seit Gottfried Keller wissen wir: Kleider machen Leute. Das gilt auch im Business. In einer aktuellen Studie untersuchten Forscher der Universitäten in New York und Princeton den Einfluss von Kleidung, die auf Portraitfotos erkennbar ist, auf die wahrgenommene Kompetenz der abgebildeten Personen. Die Ergebnisse von Dong Won Oh und seinen Kollegen lassen keinen Zweifel daran, dass Personen, die anscheinend teure Kleidung tragen, als signifikant kompetenter wahrgenommen werden.



Und das ist nur ein aktuelles Projekt aus der Managerforschung, das aufhorchen lässt. Kleidung, Aussehen und sogar die Stimmen von Top-Managern haben offenbar eine große Wirkung auch auf das Geschäft – und sogar auf Beraterhonorare.