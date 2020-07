Wie Corona das Recruiting verändert

Über das eigene Geschäft, das sich in Zeitarbeit, Interim-Management und die Personalvermittlung aufteilt, gibt Henninge bereitwillig Auskunft. „In der Personalvermittlung merken wir so gut wie keine Rückgänge.“ Was leide, sei hingegen die Nachfrage nach Zeitarbeitern.



Im Finanzbereich ist der Arbeitsmarkt aber eingebrochen, die Stellenanzeigen für Finanzjobs sind laut „Index-Anzeiger“ im Zeitraum von Januar bis Mai von 472.000 im Vorjahr auf 360.000 zurückgegangen – ein Einbruch um 24 Prozent.



Der „War of Talents“ dürfte damit zumindest vorerst beendet sein. Trotzdem stellt Hennige fest, dass qualifiziertes Personal im Finanzbereich nach wie vor gesucht wird. Besonders Mittelständler seien im Moment aktiv. Sie versuchen Kandidaten zu gewinnen, die vorher wenig Interesse an Jobs bei nicht ganz so großen Unternehmen zeigten. „Heute stehen mehr Kandidaten zur Verfügung als noch vor sechs Monaten“, verrät der Personalexperte.