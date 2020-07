Heideldruck saniert sich über M&A

Aktie im Tief, Anleihe nahe par

Aus diesem Grund ist mit weiteren Schritten von Wassenberg zur Portfoliobereinigung und Bilanzstärkung zu rechnen, hat sich der CFO doch eine grundlegende Transformation des Konzerns auf die Fahnen geschrieben, der nun schon seit zwei Jahrzehnten in einer Dauerkrise steckt. Schon Wassenbergs Vorgänger als CFO, Dirk Kaliebe, musste immer wieder kreative Wege finden, um Bilanzlöcher zu stopfen und das Eigenkapital nicht ins Negative rutschen zu lassen.



Weitere M&A-Deals in der Größenordnung der Gallus-Transaktion sind dennoch eher unwahrscheinlich, wie FINANCE aus Unternehmenskreisen erfahren hat. Stattdessen zeichnet sich ein Immobilien-Deal ab: Durch den Rückbau der vergangenen Jahre nutzt Heideldruck nur noch etwas mehr als die Hälfte des Betriebsgeländes in Wiesloch in der Nähe von Heidelberg. Die nicht mehr genutzten Grundstücke könnte Wassenberg nun verwerten. Gespräche mit Immobilieninvestoren und -entwicklern laufen dem Vernehmen nach bereits.



Die Lageeinschätzung der Investoren des Konzerns ist gespalten: Während die Aktie bei 66 Cent und damit in der Nähe ihres Rekordtiefs verharrt, hat sich die im Mai 2022 fällige, noch 150 Millionen Euro schwere High-Yield-Anleihe auf 90 Prozent ihres Nennwerts erholt. Unmittelbar vor Wassenbergs Griff in die Pensionskasse war das Papier wegen aufkommender Insolvenzsorgen auf 40 Prozent eingebrochen. Die nächsten Quartalszahlen will der Konzern, der an der Börse nur noch 200 Millionen Euro wert ist, am 13. August vorlegen.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de