Heidrick & Struggles übernimmt Atreus

Die US-Personalberatung Heidrick & Struggles steigt in den Markt für Interimsmanager ein und übernimmt das Beratungshaus Atreus, wie beide Unternehmen am Mittwochmorgen bekanntgaben. Atreus hat seinen Hauptsitz in München und beschäftigt knapp 80 Mitarbeitende. Die Beratung gilt als Marktführer auf dem deutschen Markt für die Vermittlung von Interimsmanagern.

Heidrick & Struggles verstärkt Präsenz in Deutschland

Nach der Übernahme wird Atreus weiterhin unter seinen Markennamen agieren, was für Heidrick & Struggles aufgrund der Bekanntheit der Beratung in Deutschland von Vorteil sein dürfte. Auch das Managementteam von Atreus rund um die Gründer Harald Linné und Rainer Nagel soll unverändert bleiben, heißt es von Heidrick & Struggles. Zu dem Kaufpreis äußerten sich beide Parteien nicht. Wie die „F.A.Z.“ erfahren haben will, werde Atreus jedoch mit rund 60 Millionen Euro bewertet.

Mit dem Deal will Heidrick & Struggles, die ihren Hauptsitz in Chicago haben, zum einen die Präsenz im deutschen und europäischen Markt verstärken. Zum anderen baut die US-amerikanische Beratung ihre Kompetenzen in dem Segment On-Demand-Talent aus, wodurch sich das Consulting-Haus die Möglichkeit eröffnet, hierzulande sowohl die Rekrutierung für permanente als auch für temporäre Führungspositionen anzubieten.

Für Heidrick ist Atreus zwar der erste deutsche Zukauf in dem Segment, doch trotzdem keine Premiere. Die Personalberatung hatte 2021 bereits die US-amerikanischen Business Talent Group (BTG) gekauft, die nun gemeinsam mit Atreus die Unternehmenssparte On-Demand-Talent bildet.

Personalberatungen setzen auf Interims-Geschäft

Der Einstieg der Personalberatungen in das Geschäft mit Interimsmanagern ist im Kommen. So übernimmt zum Beispiel Roland Berger die Münchener Management-Beratung Candidus, die ebenfalls auf interimistische Besetzungen, speziell in Transformationssituationen, spezialisiert ist. Bisher hatten sich die großen Consulting-Häuser aus diesem Geschäft eher rausgehalten und das Feld kleineren Spezialanbietern überlassen.

Für Heidrick & Struggles und Atreus macht eine enge Zusammenarbeit durchaus Sinn. „Insbesondere jetzt, in einer Zeit großer Veränderungen und Volatilität können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, indem wir ihnen Zugang zu Top-Talenten verschaffen, um Stellen auf Interimsbasis zu besetzen oder Projekte voranzutreiben“, kommentiert Nicolas von Rosty, verantwortlicher Partner von Heidrick & Struggles in Deutschland, die Akquisition.

Auch der Weg von einem Interimsmanager auf eine feste Managementposition ist nicht unüblich. Dabei können sich die verschiedenen Leistungen in der Personalsuche gegenseitig ergänzen und unterstützen. Damit dürften sich sowohl für Heidrick & Struggles als auch für Atreus neue Türen öffnen.