Bund prüft Chip-Deal mit China

Erinnerung an den noch gar nicht so weit entfernten Fall Siltronic werden wach: Die Bund prüft erneut einen M&A-Deal in der Halbleiterindustrie. So nimmt die Bundesregierung den geplanten Verkauf einer Chip-Fertigungsfabrik des Dortmunder Unternehmens Elmos Semiconductor an die Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics unter die Lupe.

Elmos entwickelt Halbleiter für den Einsatz im Auto und hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, seine Wafer-Fertigung in Dortmund für rund 85 Millionen Euro an den schwedischen Wettbewerber Silex verkaufen zu wollen, eine Tochter von Sai Microelectronics. Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus.