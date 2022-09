M&A-Deals: Evotec, Lufthansa, Julep Media

Evotecs 1-Euro-Deal

Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat Central Glass Germany übernommen, eine auf die Verfahrensentwicklung, Upscaling und Produktion von Wirkstoffen und Zwischenprodukten für die pharmazeutische und kosmetische Industrie spezialisierte Firma. Tief in die Tasche greifen mussten die Hamburger für das Geschäft der Japaner von Central Glass Co. nicht. Der Kaufpreis lag bei dem symbolischen Wert von einem Euro.

Das Biotech baut mit dem Zukauf die Kapazitäten zur klinischen und kommerziellen Wirkstoffproduktion aus, denn im Zuge des Deals erwirbt Evotec eine vollständig operative Produktionsanlage in Halle/Westfalen, der ein insgesamt 60-köpfiges Team von Chemikern angehört. Nach der Übernahme wird Central Glass voll in das Unternehmen eingegliedert und danach als Evotec Drug Substance firmieren. Schon 2023/24, so prognostizieren die Hamburger, soll Evotec Drug Substance einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis liefern. Ein Team der Kanzlei Arqis (Federführung: Shigeo Yamaguchi) berät Central Glass Co., Evotec wiederum wird von Freshfields Bruckhaus Deringer unter Federführung von Christoph H. Seibt beraten.