DBAG legt Milliardenfonds auf und passt Strategie an

Bereits in der Vergangenheit hat sich die DBAG sowohl mehrheitlich als auch minderheitlich an Unternehmen beteiligt. Künftig will der Finanzinvestor Minderheitsinvestments jedoch nur noch aus der eigenen Bilanz und nicht mehr aus dem Fonds heraus tätigen. Die DBAG begründet diesen Schritt mit der deutlich längeren Haltedauer von Minderheitsbeteiligungen, die nicht zu der Investitionsstrategie des Fonds passen würden. Im Schnitt will die DBAG in den kommenden drei Geschäftsjahren aus der Bilanz jährlich rund 90 Millionen Euro investieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien es 78 Millionen Euro gewesen.

Grundsätzlich seien Minderheitsbeteiligungen an deutschen Mittelständlern für die DBAG attraktiv, beteuert der Investor. Mehr als die Hälfte des Bewertungs- und Anlageergebnisses des abgelaufenen Geschäftsjahres stammen aus den Verkäufen der Minderheitsanteile an Novopress und Inexio, sagt DBAG-Vorstandssprecher Torsten Grede.