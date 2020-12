Douglas muss Mega-Schuldenberg abtragen

Die Parfümeriekette Douglas und CFO Matthias Born stehen arbeitsreiche Monate bevor: Der Düsseldorfer Konzern steht vor der Refinanzierung eines Schuldenbergs in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Dieser wird binnen weniger Monate zwischen Februar und August 2022 fällig.



Nun will das Management der Parfümeriekette offenbar mit Unternehmenseigner CVC und seinen weiteren Gläubigern verhandeln. Der Private-Equity-Investor, der seit 2015 die Mehrheit an Douglas hält und dem Vernehmen nach streng durchregiert, soll laut eines Berichts der Nachrichtenagentur Reuters für verschiedene Szenarien offen sein: So soll eine Streckung der Schulden ebenso eine Option sein wie ein Debt-to-Equity-Swap. Notfalls soll CVC auch bereit sein, frisches Kapital nachzuschießen, schreibt Reuters und bezieht sich auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Wie sieht die Finanzierungsstruktur der Corona-gebeutelten Parfümeriekette genau aus und welchen Spielraum hat Douglas nun?