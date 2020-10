Private Equity flirtet mit der Bundesliga

Das Fußballgeschäft ist kein neues Betätigungsfeld für Finanzinvestoren. In Deutschland bandelte bereits der US-Finanzinvestor KKR mit dem Hauptstadtklub Hertha BSC Berlin an. KKR bezahlte 2014 für 9,7 Prozent der Anteile rund 18 Millionen Euro und stellte zusätzlich 36 Millionen Euro als Darlehen bereit. Vor zwei Jahren kaufte der Investors Windhorst KKR bei Hertha BSC heraus.

Auch außerhalb der Bundesliga mischen Finanzinvestoren in der Fußballwelt mit. So gehören viele englische Klubs nordamerikanischen Finanzinvestoren, zum Beispiel Manchester United und der FC Liverpool. Wie die FAZ berichtet, bemühen sich derzeit Bain Capital, CVC und Advent aber auch um die höchste italienische Spielklasse, die Serie A. Diese hat bereits beschlossen, sich Finanzinvestoren zu öffnen. Soweit ist die DFL noch nicht. Dem Bericht zufolge will DFL-Geschäftsführer Christian Seifert das Thema am morgigen Donnerstag dem DFL-Präsidium vorstellen.