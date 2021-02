Private-Equity-Ticker: Mutares, EMZ Partners, LSI

Erster Deutschland-Deal für EMZ Partners im neuen Jahr: Der Finanzinvestor übernimmt eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an dem Online-Grußkartenanbieter Celebrate Company. Laut dem begleitenden Berater Baker Tilly beläuft sich der Anteil vom EMZ auf 34 Prozent. Der Transaktion lag demnach eine Unternehmensbewertung im dreistelligen Millionenbereich zugrunde. Für 2020 erwartet Celebrate einen Umsatz von über 53 Millionen Euro.



Der Einstieg von EMZ Partners erfolgte über eine doppelstöckige Holdingstruktur, an der sich der Gründer Christoph Behn rückbeteiligte. Wie EMZ mitteilte, erhöht das Management im Rahmen des Deals seinen Anteil am Unternehmen. Gemeinsam mit dem Gründer Christoph Behn, der Mehrheitsgesellschafter bleibt, will EMZ das internationale Wachstum des Unternehmens aus Gilching bei München vorantreiben und neue Produktkategorien entwickeln.



Celebrate Company wurde 2010 gegründet ist unter anderem für die Marke Kartenmacherei bekannt. Das Unternehmen beschäftigt 350 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland. Zum Produktportfolio gehören personalisierbare Grußkarten und Foto-Cloud-Lösungen. In Deutschland ist EMZ außerdem an dem Gewürzehersteller Ankerkraut beteiligt, in der Schweiz hält EMZ eine Beteiligung an dem Versicherungsmakler Assepro.



EMZ ließ sich bei dem Deal von Alantra, Wdp, Latham & Watkins, Eight Advisory, Shearman & Sterling und Cowen beraten. Celebrate Company erhielt Unterstützung von Baker Tilly, Gründer Behn wurde von Flick Glocke Schaumburg beraten.