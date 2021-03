Rodenstock bekommt den vierten Private-Equity-Eigentümer

Die Transaktion, die bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein soll, würde Apex zum vierten PE-Eigentümer Rodenstocks innerhalb von 20 Jahren machen. Nach einer fehlgeschlagenen Marktexpansion über den großen Teich in die USA, hatte das damalige Familienunternehmen seine Anteile im Jahr 2003 an die Private-Equity-Gesellschaft Permira veräußert, welche wiederum 2006 an den PE-Investor Bridgepoint verkaufte. Bridgepoint behielt seine Anteile zehn Jahre und verkaufte schließlich an den jetzigen Besitzer Compass.

Apax will Rodenstock frisches Kapital für die weitere Expansion zuschießen. Das Unternehmen will bis zu dreimal so stark wachsen wie der Markt, kündigte Rodenstock-CEO Anders Hedegaard im Interview mit dem „Handelsblatt“ an. Durch das Corona-Jahr sei man gut gekommen, nach einem Einbruch im Frühjahr sei die Nachfrage zum Ende des Jahres hin sehr stark gestiegen.